Hannover: Ärztekammer muss eine Million Umsatzsteuer nachzahlen

Die Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern ist ein Erfolgsmodell. Jetzt hat das Finanzamt die Institution am Wickel, weil keine Umsatzsteuer gezahlt wurde. Dabei ist diese Frage bereits 2003 auf höchster Ebene geklärt worden.

Was ist Schicksal, was ist menschliches Versagen? In Arzthaftpflichtfragen muss genau diese Frage geklärt werden. Quelle: dpa