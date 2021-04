Hannover

Noch am Montag startete die Stadtspitze eine Online-Umfrage, um mehr über die Situation von wohnungslosen Menschen herauszufinden. Lebenssituation, Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten jener Bürger ohne Obdach werden darin abgefragt. Ein in der Öffentlichkeit plakatierter QR-Code soll den Zugang an der Online-Befragung ermöglichen, wer kein internetfähiges Handy hat, dem sollen Streetworker mit Laptops helfen. Und auch Menschen mit Wohnung sollen sich beteiligen und angeben, wie sie sich in dem Bereich engagieren würden.

„Wir finden es super, dass die Stadt sich des Themas annimmt und versucht, die betroffenen Menschen einzubinden“, sagte Florian Schulz von „Armutstinkt“ und „Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit“. Was aber gar nicht gehe, seien bestimmte Formulierungen vor allem in den Antwortmöglichkeiten für wohnende Bürger. Da „werden Stigmatisierungen auf- statt abgebaut, wohnungslose Menschen werden als Störfaktor dargestellt.“

Wie sichtbar sind die obdachlosen Menschen überhaupt?

Beispiel: „ Stellen Sie sich vor: In Ihrer Nachbarschaft wird ein neues Hilfsangebot für wohnungslose Menschen eröffnet. Wie finden sie das?“ Die möglichen Antworten reichen von „gut, es muss Hilfen geben“ bis „nicht gut“ und dazwischen steht die Antwortmöglichkeit „grundsätzlich gut, aber ich sorge mich um Probleme in der Nachbarschaft“. Eine andere Frage bezieht sich auf die Sichtbarkeit von obdachlosen Menschen, die Wohnenden sollen konkrete Orte und Situationen nennen, in denen sie wohnungslose Menschen antreffen. Das bringt Schulz und seine Kollegen auf die Palme. „Gerade betroffene Frauen leben in verdeckter Obdachlosigkeit und tun verdammt viel dafür, dass man ihre Wohnungslosigkeit nicht bemerkt. Man kann Obdachlosigkeit nicht am Äußeren erkennen.“ Das sei einfach unsensibel, die Umfrage sollte überarbeitet werden.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So manch Obdachloser findet die Umfrage sogar überflüssig. Eigentlich seien die Probleme wie Massenunterkünfte, zu wenig sichere Räumlichkeiten bekannt, vor allem aber, dass Wohnungen fehlten, sagen viele. Statt einer Umfrage würden mehr „niedrigschwellige Housing-First-Wohnungen und Appartements benötigt, die der öffentlichen Förderung unterliegen, um der Obdachlosigkeit ein Ende zu bereiten“, mahnte auch Linken- Fraktionsvchef Dirk Machentanz.

Manche finden es auch gut

Nicht alle schauen so streng auf den Versuch der Stadt, ein möglichst vielfältiges Bild der Obdachlosenszene zu erhalten. „Ich finde das gut, dass die das machen“, sagt ein 55-Jähriger, der schon länger „Platte macht“. Die Behörden zeigten Interesse, und „immerhin ist das anonym“. Zur unsensiblen Wortwahl, die „Armutstinkt“ kritisiert, meint er: „Die sollen sich mal an die eigenen Füße fassen.“ Der Begriff „Armutstinkt“ sei ja auch nicht gerade sensibel.

Von Petra Rückerl