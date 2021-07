Hannover: Ärger um Geisterbaustellen in der Südstadt

Hannover

Nina Götzke regt sich jedes Mal auf, wenn sie in der Südstadt vor die Tür tritt. „Ich finde keinen Parkplatz mehr“, sagt die Mutter von zwei kleinen Kindern. Container mit Bauschutt stehen herum. Und die Gehwege sind vollgestellt mit Absperrungen, die aufgerissenen Gehwege noch nicht einwandfrei wieder geschlossen. Eine Baufirma verlegt im Auftrag von O2 neue Glasfaserkabel. Doch seit zwei Wochen passiert auf der Baustelle in der Stolzestraße nichts.

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD) findet klare Worte: „Das ist eine Zumutung.“ Kabel liegen herum. Der Eingang der Stadtteilkneipe „Gerstenkorn“ ist zugestellt. Und in der Krausenstraße/Ecke Simrockstraße klafft mitten auf der Straße ein Loch, um das sich Absperrungen akkurat gruppieren. Warum die Fahrbahn im Zuge der Glasfaserkabel-Verlegung abgesackt ist, ist wohl noch unklar. Warum wird der Schaden nicht einfach behoben?

Baustelle Krausenstraße/ Ecke Simrockstraße: Hauptsache richtig abgesperrt. Anstatt den Schaden zu beheben, wird wochenlang nichts unternommen. Quelle: Heusel

Die Stadt erklärte zu den Geisterbaustellen: „Offiziell laufen die Bauarbeiten noch bis 16. Juli“, so Pressesprecherin Olja Yasenovskaya. Warum die Arbeiten nicht abgeschlossen seien, sei nicht klar. „Der zuständige Bauleiter der von O2 beauftragten Firma ist derzeit im Urlaub.“ Die Stadt werde sich ab Montag darum kümmern, dass die Bauarbeiten kurzfristig beendet werden können.

Für Bezirksbürgermeister Pollähne ist das keine befriedigende Antwort. Er bekommt die Beschwerden der Bürger hautnah mit. „Ich bin stinksauer“, sagt er. Denn trotz der Absperrungen und herumstehenden Baucontainer ist noch reichlich Parkfläche vorhanden. Aber Halteverbotsschilder verbieten das Abstellen der Autos. In ihrer Not ignorieren aber einige Leute das absolute Halteverbot.

Und das kann teuer werden. Allerdings gibt die Stadt auf leise Art Entwarnung. „In den genannten drei Straßen sind in der Zeit vom 1. Mai bis 1. Juli acht Fahrzeuge wegen Missachtung temporärer Haltverbote notiert worden“, sagt Pressesprecherin Yasenovskaya. Nur ein Autofahrer sei in den vergangenen zwei Wochen wegen Falschparkens aufgrund der Baustellensituation aufgeschrieben worden. „Daraus wird deutlich, dass die Überwachung dort nicht gerade einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit darstellt“, so die Sprecherin der Stadt.

Von Thomas Nagel