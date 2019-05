Hannover: Ärger um Aufnahmeverweigerung

HANNOVER

Vater Niyzi Tayaz ringt um Worte: „Ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Meine Tochter wohnt im Stadtteil und darf ihre Schule in der Nachbarschaft nicht besuchen.“ Dass die IGS Stöcken für die Neunjährige keinen Platz hat ab dem kommenden Schuljahr, hat der Vater schriftlich.

Der Aufnahmeausschuss der IGS habe die Tochter abgelehnt, heißt es. Grund: die Aufnahmekapazität sei erschöpft. Man sei nun verpflichtet, das Kind an einer anderen Schule anzumelden, schreibt die IGS weiter und nennt zwei Anmeldetermine im Juni für die weiterführenden Schulen in Hannover.

Aufnahmeausschuss: Es gibt keine Kapazitäten mehr

Doch daran denkt Niyzi Tayaz nicht, er will seine Tochter auf keine andere Schule schicken: „Wir wohnen 500 Meter weg, und jetzt soll ich sie durch ganz Hannover fahren lassen? Ein Wahnsinn, den ich nicht mitmache.“ Was den Vater außerdem massiv ärgert: Bei der Anmeldung habe man ihm einen Platz an der IGS in Aussicht gestellt, da die Tochter ja aus dem Stadtteil komme. „Der Brief mit der Absage war deshalb ein Schock für uns.“

Schulplatzauslosung bei Überbelegung, das ist in Hannover ein seit Jahren üblicher Vorgang, den die Schulen jeweils selbstständig regeln. Wie oft dies vorkommt und wie viele Schüler davon betroffen sind, kann die Schulverwaltung nicht sagen. „Die Schulen regeln das für sich und sind der Stadt gegenüber nicht berichtspflichtig“, so Stadtsprecherin Anja Menge.

Das Problem: Keine Schulgrenzbezirke bei weiterführenden Schulen

Der Familie Tayaz wird – wie vermutlich bei anderen Familien vor ihnen auch – diese Regelung bei weiterführenden Schulen zum Nachteil: Anders als bei den Grundschulen gibt es ab Klasse fünf keine Schulgrenzbezirke für einen Stadtteil. „Der Schulgrenzbezirk ist die gesamte Stadt Hannover“, so die Stadtsprecherin.

Heißt: Wohnortnahe Beschulung ist nur bei Grundschulen gegeben. Wie bei Esma Tayaz, die bis Sommer die Grundschule Entenfang in der Nachbarschaft besucht. Bei weiterführenden Schulen gilt die Wohnortnähe dagegen nicht als Kriterium: „Und sie spielt auch beim Losverfahren keine Rolle“, so Menge weiter.

Die fünften Klassen der IGS Stöcken beginnen im Sommer fünfzügig mit 150 Schülern, das ist im Vergleich mit anderen Schulen schon viel. Niyzi Tayaz und seine Tochter haben davon herzlich wenig: „Esma ist die einzige aus ihrer Freundinnen-Clique, die eine Absage bekommen hat.“

Von Andreas Voigt