Die Verabschiedung der Abiturienten ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Für die Schüler, für die Schule, aber auch für die Eltern. In Zeiten von Corona aber muss dieser feierliche Akt auf Sparflamme bleiben. Abstandsregeln machen es Eltern in der Regel unmöglich, daran teilzunehmen. Die Leonore-Goldschmidt-Schule (ehemals IGS Mühlenberg) konnte am Freitag eine Alternative anbieten: Eine Live-Video-Übertragung der Veranstaltung, die auch mit einer Drohne aus der Luft gefilmt wurde.

„Natürlich wären die Eltern viel lieber in persona dabei gewesen“, so Sek-II-Leiter Georg Baumbach, „aber das geht halt nicht. Die Alternative der Videoübertragung fanden sie aber toll.“ Dazu wurde ein geschlossener Kanal auf Youtube eingerichtet. Die Eltern erhielten einen Link mit Zugangscode und konnten so die Feier auf dem Computer miterleben. Viele technisch begabte junge Kollegen hätten dies möglich gemacht, betonte Baumbach.

Feste Sitzplätze auf dem Schulhof

Auf dem Schulhof versammelten sich dann ab 13.30 Uhr die 115 Schüler mit ihren Lehrern nach einem klar festgelegten Hygieneplan. „Die Tutoren haben ihre Schüler eingewiesen, jedes Tutorium hatte feste Sitzplätze“, erklärte Baumbach. Für Nachzügler allerdings blieben nur die Sitze am Rand. Als Bühne diente ein Truck, den ein ehemaliger Schüler, der jetzt im Veranstaltungsmanagement tätig ist, organisiert hatte.

Das Programm verlief dann nach altvertrautem Schema: Eine Schülerin des Abschlussjahrgangs moderierte, es gab Reden der Schulleitung und kulturelle Beiträge der Schüler. Und endlich die Zeugnisse: „Die musste ich zum ersten Mal mit Handschuhen und Mundschutz überreichen“, sagte Baumbach. Zum Abschied gab es wie jedes Jahr für jeden Absolventen eine Rose.

