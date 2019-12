Hannover: Abfallfahnder rettet Wertsachen

Hannover

Ein pink-lila Kinderrucksack mit Eulenmotiv und eine schwarze Lederhandtasche sorgten vergangenen Donnerstag erst für einen schlimmen Schock, bevor es ein Happy End gab.

Denise Goldberg brachte am Morgen, kurz nach acht Uhr, ihre dreijährige Tochter in den Kindergarten, als ihr auffiel, dass sowohl ihre Handtasche als auch der Rucksack mit Brotdose für das kleine Mädchen fehlten. „Ich war mir sicher, dass ich die Taschen in der Einfahrt zu Hause stehen gelassen hatte“, erinnert sich Goldberg. Bevor sie ihre Tochter ins Auto gesetzt hatte, hatte sie die Sachen rechts neben dem Auto abgestellt und anschließend vergessen, sie mitzunehmen.

„Meine Tasche fuhr gerade am Aegi vorbei“

Als sie wiederkam, war dort jedoch nichts mehr. „Das war ein emotionaler Ausnahmezustand“, erinnert sich die Mutter. In ihrer Tasche befanden sich neben Portmonnaie, Handy und Tablet auch wichtige Unterlagen für die Arbeit, die sie brauchte. Sofort begann sie, das Handy zu orten. „Meine Tasche fuhr gerade am Aegi vorbei“, erzählt sie. Der Schock war groß, denn Goldberg wusste nicht, dass der Abfallfahnder Daniel Borchardt die Taschen entdeckt und mitgenommen hatte.

Borchardt hingegen wollte die Besitzerin der Sachen ausfindig machen. Als er die Taschen entdeckte, fand er den Personalausweis von Goldberg mit ihrer Adresse und klingelt sogar bei ihr. „Es machte aber niemand auf“, so Borchardt. Goldberg war zu der Zeit gerade unterwegs.

„Zuhause ruft an“

Bochardt nahm die Sachen mit. „Ich habe das Telefon extra bei mir auf den Sitz gelegt, weil es lautlos war, falls sie anruft. Dann habe ich gesehen, „Zuhause“ ruft an“, erzählt der Finder.

„Ich habe dann gefragt, ob er meine Tasche und den Kinderrucksack hat“, so Goldberg. Als Borchardt dies bejahte, fiel der Mutter ein Stein vom Herz. „Wir haben uns dann abgestimmt, wie seine weitere Route ist und haben uns dann an meinem Arbeitsplatz getroffen“, so Goldberg. Um kurz nach neun Uhr bracht Borchardt ihr die Taschen wohlbehalten zurück, weniger als eine Stunde nach dem Fund. „Ich war total glücklich“, freut sich Goldberg.

Verhalten für Finder selbstverständlich

Der Finder Borchardt sorgte so für eine vorweihnachtliche Freude. „Er wollte gar nichts annehmen, außer gute Worte“, erzählt Goldberg. Der Finder zeigt sich bescheiden. „Das ist selbstverständlich, auch wenn ich privat unterwegs bin“, sagt Borchardt.

