Hannover

Noch im vergangenen Jahr war befürchtet worden, dass Aha die Gebühren für die Altpapierentsorgung würde anheben müssen – die Großhandelspreise waren im Keller. Im März 2020 lag er laut Großhandelsindex des Statistischen Bundesamtes bei 12,50 Euro pro Tonne. Jetzt aber sind sie weltweit explodiert – und auch Hannovers Abfallentsorger profitiert davon. Ob der Gebührenzahler am Ende etwas davon hat, ist aber fraglich.

Aha hat einen festen Abnehmer für das vom Unternehmen eingesammelte Altpapier. Im Juli vergangenen Jahres hatte der Vertrag neu ausgeschrieben werden müssen. Damals war wegen der negativen Preisentwicklung befürchtet worden, dass dabei am Ende schlechtere Konditionen herauskommen könnten. Doch das war nicht der Fall, im Gegenteil. Aha konnte in dem Vertrag einen Basispreis von 85 Euro pro Tonne vereinbaren, 20 Euro mehr als zuvor. Eine Summe, die also in jedem Fall – unabhängig von der Preisentwicklung – zu zahlen ist.

112 Euro über dem Garantiepreis

Das entsprach in etwa dem Großhandelspreis im November vergangenen Jahres. Nach einem Einbruch auf 48,2 Euro im Dezember zogen die Preise mit leichten Schwankungen kontinuierlich an. Im Januar laut Index bereits auf 98,1 Euro, im September lagen sie bei 197 Euro – und damit um 112 Euro über dem Garantiepreis.

Das freut den Abnehmer, der nicht länger draufzahlen muss. Das freut aber auch Aha. Denn im Vertrag ist eine sogenannte „Preisgleitklausel“ enthalten, die sichert, dass auch Aha etwas vom Kuchen abbekommt, sollte der Preis über das vereinbarte Basisniveau steigen. „Durch die Preisgleitklausel wird gesichert, dass Aha an Preissteigerungen zu 50 Prozent beteiligt wird“, bestätigte Aha-Sprecherin Helen Herich.

100.000 Tonnen pro Jahr

Grundlage der Berechnung ist dabei die monatliche Notierung des unabhängigen Fachmedienanbieters Euwid, die sich von den im Index des Bundes angegebenen Zahlen etwas unterscheiden kann. Konkrete Zahlen nennt Aha aktuell aber nicht, das Unternehmen wird seine Jahresbilanz im kommenden Jahr dem zuständigen Abfallwirtschaftsausschuss der Region vorstellen. Den Großhandelsindex zugrunde gelegt würde das Unternehmen aber etwa im September pro Tonne Altpapier zusätzlich zu den vereinbarten 85 Euro noch einen Aufschlag von 56 Euro erhalten haben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pro Jahr sammelt Aha etwa 100.000 Tonnen Altpapier ein. Auch wenn es zwischen den Monaten erhebliche Schwankungen gibt, sind das rein rechnerisch pro Monat 8300 Tonnen. Diese Zahl ebenfalls zugrunde gelegt würden sich so allein für den September geschätzte Mehreinnahmen von 464.800 Euro ergeben. Mit den Daten der anderen Monate abgeglichen wäre das für die ersten drei Quartale 2021 ein Plus von knapp 3 Millionen Euro.

Mehreinnahme fließen in Gebührenhaushalt

„Die Mehreinnahmen fließen in den Gebührenhaushalt ein und kommen somit auch dem Gebührenzahler zugute“, versichert Herich. Eine Gebührensenkung ist jedoch eher fraglich. Denn die Preisexplosion betrifft eben nicht nur das Altpapier. „Aha sieht sich zum Beispiel auch mit den steigenden Dieselpreisen konfrontiert. Mehrausgaben an anderen Stellen müssen ausgeglichen werden.“ Letztlich liegt die Gebührenentscheidung in den Händen der Regionspolitik – und im Zweifelsfall, wie man in der Vergangenheit bereits erleben konnte, auch bei den Gerichten.

Von Andreas Krasselt