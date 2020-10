Hannover

Mit dem erneuten Lockdown, der am Montag beginnt, gelten auch für alle Krankenhäuser in der Region Hannover erneut strikte Besuchseinschränkungen. Das teilte am Freitag das Klinikum Region Hannover in einer gemeinsamen Mitteilung aller Krankenhäuser mit.

„Jede Patientin und jeder Patient kann für die Dauer seines Krankenhausaufenthaltes eine Besuchsperson definieren. Diese Person kann einmal täglich den Patienten oder die Patientin besuchen“, heißt es in der Erklärung. Aber: Die besuchenden Personen können täglich wechseln. Auf Stationen, auf denen Patienten mit Covid-19 behandelt werden, oder auf denen sich Patienten mit Verdacht auf die Infektion mit dem Coronavirus befinden, sind Besuche nicht erlaubt.

Einschränkungen gelten auch für MHH und Auf der Bult

Mit den neuen Besuchsregelungen passen sich die Krankenhäuser an die aktuelle Risikoeinschätzung an, um damit die Sicherstellung des Krankenhausbetriebs zu gewährleisten. Zum anderen bieten die trägerübergreifend einheitlichen Regelungen für Patienten und ihre Angehörigen gut nachvollziehbare Rahmenbedingungen.

Die gemeinsam entwickelten Regelungen gelten ab Montag für alle Standorte des Klinikums Region Hannover, die Medizinische Hochschule Hannover, alle Diakovere-Krankenhäuser, das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Sophienklinik sowie die Paracelsus-Klinik. Bereits bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatten es wochenlange Besuchsverbote in Kliniken gegeben, erst Anfang Juni waren diese aufgehoben worden.

