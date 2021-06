Auf Hannovers Autofahrer kommt ein neues Nadelöhr zu: Ab Mitte Juli lässt die Üstra die Schienengleise der Stadtbahnen auswechseln, sieben Wochen lang kann der Verkehr in beide Fahrtrichtungen im Bereich Lister Kirchweg und Bahmstraße nur einspurig geführt werden. Auch in Laatzen-Rethen an der Hildesheimer Straße wird gebaut.