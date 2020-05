AWO übergibt 600 Kindermasken an die Bult

Hannover

Der Bedarf an Schutzmasken ist derzeit groß – besonders in Krankenhäusern. Neben Ärzten und Pflegern benötigen auch Patienten Masken – zum Teil auch in kleineren Varianten: „Im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf Der Bult benötigen wir insbesondere auch Masken in Kindergrößen“, sagt Vorstandsreferent Björn-Oliver Bönsch. Dementsprechend groß war die Freude, als die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover ( AWO) am Mittwochvormittag insgesamt 600 selbstgenähte Kindermasken dem Kinderkrankenhaus Auf Der Bult übergeben hat.

Etwa 5500 Masken wurden in den vergangenen Wochen von AWO-Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in der AWO-Jugendwerkstatt „Nadelöhr“ genäht. Dabei war die Kindermaske nur ein Zufallsprodukt, verrät Fachbereichsleiterin Gabriele Schuppe. „Beim Schneiden der Stoffe hatte sich jemand verschnitten, und so kam die Idee auf, auch Kindermasken zu nähen.“ Ein Anruf beim Kinderkrankenhaus zeigte: Der Bedarf ist groß. Zum Teil in Extraschichten haben sich die Helfer ans Werk gemacht und „innerhalb von drei Tagen 600 Kindermasken genäht“, so Schuppe.

„Solche Masken sind sonst sehr teuer auf dem Markt“

Die Freude darüber war dementsprechend groß. „Ich finde es super. Besonders, dass es Stoffmasken sind. Die können wir wiederverwenden und damit auch mehreren Kindern aushelfen“, freut sich Bult-Oberarzt Michael Brackhahn über das Geschenk. Auch Bönsch bekräftigt: „Solche Masken sind sonst sehr teuer auf dem Markt. Das hilft uns sehr weiter.“ So sehr, dass er direkt weitere Masken bei der AWO nachorderte.

Die Masken sollen nun im Eingangsbereich ausgehändigt und beim Verlassen des Krankenhauses wieder am Ausgang abgegeben werden, um anschließend bei 60 Grad hygienisch gereinigt zu werden. „Ich freue mich, dass durch die Masken wieder mehr Besuche ermöglicht werden können“, sagt der AWO-Vorstandsvorsitzenden Burkhard Teuber.

Von Jens Strube