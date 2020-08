Hannover

Manchmal sind es die kleineren Dinge, die etwas ausmachen, vielleicht auch ein Beispiel setzen. Ana kann jetzt das Einmaleins rückwärts aufsagen. „Ich kann auch Gefühl auf Englisch“, sagt sie stolz. Die Siebenjährige ist eines von acht Grundschulkindern, die derzeit in einer Ferienaktion von der AWO betreut werden – und neben allerlei erlebnispädagogischen Ausflügen versuchen, coronabedingte Schuldefizite aufzuholen. Acht Kinder aus bedürftigen Familien. Acht von ein paar Tausend.

Heute geht es ins Sea Life im Berggarten in Herrenhausen. In dem ehemaligen Tropenhaus ist es relativ kühl, die tropische Hitze bleibt draußen. Und da die meisten tierischen Bewohner des Aquariums im Wasser leben, kann auch das zumindest zu einer gedanklichen Abkühlung anregen. Überhaupt Tiere. Damit kann man die Kinder immer begeistern.

Der erste Besuch im Zoo

„Ich fand es im Zoo am schönsten“, sagt etwa Seniha, „da kann man alle Tiere sehen.“ Alle vielleicht nicht, aber doch eine ganze Menge. Vor allem für eine Sechsjährige, die noch nie zuvor einen Zoo von innen gesehen hat.

Erlebnisse, die wichtig sind. „Die Kinder lernen so ihre Stadt erstmals richtig kennen und können das vielleicht auch an ihre Eltern weitergeben“, sagt Rainer Bartlau, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Hannover, die das Projekt finanziert. Einen symbolischen Scheck über 3640 Euro hat er zum Treff am Sea Life mitgebracht. Da kämen noch zwei Euro drauf, räumt er ein, was er aber für den Fototermin zur Übergabe als zu kleinlich empfunden habe.

Entlastung auch für die Eltern

Von dem Projekt ist er begeistert. „Eine tolle Sache, die ihr hier auf die Beine gestellt habt“, lobt er. „Das ist auch eine tolle Entlastung für die Eltern, die so vielleicht mal einen normalen Tag haben.“ Die Corona-Einschränkungen wären gerade auch für arme Familien, bei denen nicht jedes Kind einen Laptop haben kann, eine extreme Belastung.

Die acht Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren stammen aus Familien, die zu den Klienten des AWO-Beratungszentrums für Migration und Integration gehören. Ihre Eltern kommen aus Serbien, Albanien und anderen Ländern des Balkan. „Wir können das Projekt wegen der Corona-Auflagen nur mit acht Kindern machen, weil sie ja auch Unterricht bekommen“, erklärt Gabriele Schuppe, Fachbereichsleiterin Qualifizierung, Bildung und Teilhabe bei der AWO, die das Projekt aus der Taufe gehoben hatte. „Wir mussten vielen Kinder absagen, auch Geschwisterkindern, die gerne mitgemacht hätten.“

Lehrerin betreut die Kinder

Fünf Tage in der Woche werden die Kinder jeweils vier bis fünf Stunden lang betreut und versorgt, natürlich auch mit Mittagessen. Dafür hat die AWO eine Honorarkraft eingestellt. Elenora Dalipovic ist Lehrerin an der Johannes-Keppler-Realschule in Ricklingen. Die Ferien wollte sie sinnvoll nutzen. Denn in Zeiten von Corona ist es auch für die Kinder schwieriger, abwechslungsreiche Sommerferien zu verbringen. Die Fahrt zu Verwandten in den Ursprungsländern fällt dieses Jahr flach.

Für Abwechslung sorgt nun das am 3. August gestartete dreiwöchige Erlebnisprogramm: Besuche nicht nur in Zoo und Sea Life, sondern auch auf dem Stadtteilbauernhof, in der Eilenriede, des Klettergartens und des Tierparks gehören dazu. „Neulich waren wir schwimmen“, erzählt Gabriele Schuppe. „Auch wenn nicht alle Kinder schwimmen können, bewegen sie sich doch wie Fische im Wasser. Man merkt, dass sie mit Wasser vertraut sind.“

Die Wiederholungen fehlen

Der Unterricht findet in den Räumen des AWO-Horts in der Salzmannstraße ( Linden-Nord) statt. Durch den eingeschränkten Schulbetrieb ist vieles auf der Strecke geblieben. Nicht nur der neue Stoff, auch bereits Gelerntes kann wieder vergessen werden. „Die Kinder haben zum Beispiel das Lesen lange nicht geübt“, sagt Elenora Dalipovic. „Auch Mathe fällt ihnen jetzt schwer. Die vielen Wiederholungen des Schulalltags fehlen.“ Wiederholung, besser noch Vervielfältigung, täte wohl auch dem AWO-Projekt gut.

