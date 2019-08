Hannover

Es ist schon etwas her: Am 13. Dezember 1919 rief die Sozialdemokratin Marie Juchacz den „Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt“ in der SPD ins Leben und gründete damit die Arbeiterwohlfahrt. Die AWO feierte am Samstag nun ihr 100-jähriges Bestehen: In der hannoverschen Innenstadt machte der regionale Verband gleich mit einer ganzen Meile auf sein vielfältiges Angebot aufmerksam.

Zu übersehen waren sie kaum, die knallroten Zelte, die rund um den Kröpcke aufgestellt worden waren. Das Treiben davor und darin: durchaus bunt. Von Angelspielen für Kinder an einem Zelt der zahlreichen Kitas, die die AWO in Hannover betreibt, bis hin zu Gesprächsangeboten der Schuldnerberatungsstelle. Die Vielfalt des AWO-Portfolios beeindruckte. „Mir war gar nicht bewusst, wo dieser Verband überall engagiert ist“, gab eine Passantin zu.

Insgesamt mehr als 100 Einrichtungen aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit, Beratung Pflege und psychosoziale Hilfe stellten sich in 70 Zelten den Passanten vor und lieferten gleichzeitig einen Blick in die vielfältige Geschichte der Organisation, die inzwischen einer der fünf großen Wohlfahrtsverbände Deutschlands ist.

Von Simon Polreich