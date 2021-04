Hannover

Nach einem schweren Unfall auf der A7 ist die Autobahn zwischen Altwarmbüchen und Großburgwedel in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt die Umleitung U36.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist am Dienstag gegen 10.39 Uhr etwa in Höhe des Parkplatzes Seckbruch ein BMW mit Anhänger, der in Richtung Kassel unterwegs war, ins Schleudern geraten. Der Wagen kollidierte mit einem Porsche Geländewagen. Im BMW ist ein Insasse eingeklemmt. Rettungswagen und Notarzt sind vor Ort.

Von Andreas Krasselt