Hannover

Am Wochenende sind die A2 und der Messeschnellweg in Hannover dicht. Gleich am Montag (16. November) geht es dann mit einer Vollsperrung der A37 weiter. Die Fahrbahn der Autobahn muss in Richtung Hannover zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und dem Messeschnellweg (B6) erneuert werden. Dafür wird der Abschnitt für mehr als einen Monat gesperrt. Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mitgeteilt.

Grund dafür seien „umfangreiche Fahrbahnschäden“, die bis zum 18. Dezember behoben werden sollen. Die oberen drei Schichten sollen komplett ausgetauscht werden. Die Sperrung beginnt am Montag um 6.30 Uhr. Umgeleitet werden soll der Verkehr ab der Abfahrt Anderten auf den Südschnellweg (B65). Von dort soll er weiter zum Messegelände sowie nach Hannover geführt werden.

Sperrungen auch von A2 und Messeschnellweg

Die Sperrung der A2 vom 13. bis 15. sowie 20. bis 22. November ist notwendig, weil der Energieversorger Avacon zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Lehrte Schäden an einer Hochspannungsleitung entdeckt hat, die über die Autobahn führt. Diese stammt noch aus dem Jahr 1936. Weil es sich um eine Leitung mit 110.000 Volt handelt, dürfen während der Arbeiten keine Fahrzeuge darunter hindurch fahren.

Zudem ist am Sonntag (15. November) auch der Messeschnellweg gesperrt. Zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld lässt die Stadt zwischen 7 und 17 Uhr Bäume fällen, weil diese nicht mehr standsicher sind.

Von Christian Bohnenkamp