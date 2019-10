HANNOVER

Die Autobahn A2 in Richtung Berlin ist zwischen den Abfahrten Wunstorf und Kolenfeld aktuell voll gesperrt. Grund ist der Unfall eines Sattelschleppers, der gegen 10 Uhr passierte.

Laut Polizei hatte der 35 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens verkehrsbedingt gebremst, was der 53-Jährige am Steuer des Sattelschleppers dahinter offenbar zu spät bemerkte. Er war nach rechts ausgewichen und dann gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Aufgrund des Aufpralls stellte sich sein Lastkraftwagen quer zu allen Fahrtrichtungen. Beim Drehen berührte der LKW noch den Mini eines 52 Jahre alten Fahrers. Der Fahrer des LKW, der gegen die Schutzplanke fuhr, erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei weiter.

Aus den Sattelschleppern ist Flüssigkeit ausgetreten, die Vollsperrung der A2 dauert voraussichtlich länger, da die glatte Fahrbahn gereinigt werden muss. Die Polizei leitet den Verkehr zurzeit an der Abfahrt Kolenfeld ab, wegen des hohen Verkehrsaufkommens kommt es auch dort zu Verzögerungen.

Von Andreas Voigt