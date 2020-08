Hannover: 96plus-Team verteilt Wasser an Obdachlose

Hannover

Im Schatten einiger Bäume zwischen Hauptbahnhof und ZOB sitzen mehrere Menschen auf der „Langen Bank“, es ist ein bekannter Treffpunkt der Obdachlosen- und Alkoholikerszene in der Innenstadt. Bepackt mit mehreren Wasserpaketen geht „96plus“-leiter Juri Sladkov auf die Leute zu, verteilt die 0,5-Liter-Wasserflaschen. Vier Praktikanten helfen ihm dabei, insgesamt werden 50 Liter rund um den Hauptbahnhof ausgeteilt. Die spontane Aktion soll Obdachlosen bei der derzeitigen Hitze helfen, das Wasser wird dankend entgegengenommen.

„Kann ich noch eine Flasche haben?“, fragt eine Frau, „der Tag ist lang.“ Sie bekommt mehr Wasser, auch andere nehmen gern noch weitere Flaschen. „Die Annahmebereitschaft ist sehr hoch“, sagt Sladkov. Er habe drei Jahre lang in der Obdachlosenhilfe beim Diakonischen Werk gearbeitet, viele Gesichter kenne er in der Szene immer noch.

Trinkwasser ist nicht selbstverständlich

Zum Beispiel Ajax. Der hagere Mann kommt strahlend auf Sladkov zu. „Hab’ schon von der Aktion gehört, da komme ich doch direkt“, sagt er. Ajax lebt seit 15 Jahren auf der Straße. „Mir macht das Wetter nichts, ich bin ein August-Kind, am 25. habe ich Geburtstag“, erzählt er. Die Wasserknappheit, die wäre schlimm, er hätte gehört, in manchen Orten sei das Trinkwasser schon knapp geworden. „Wenn ich kein Wasser kriege, dann springe ich irgendwo in den Kanal, da hole ich mir Wasser raus“, sagt er. Ohne Aufbereitungstabletten sei das allerdings zum Trinken problematisch. „Da gibt es dann Durchfall“, ahnt der 41-Jährige.

So wie Ajax geht es laut einer Studie der Volkswagen-Stiftung im Oktober des vergangenen Jahres in Hannover etwa 300 bis 500 Personen. Sie sind obdachlos und auf Hilfe angewiesen, wie zum Beispiel auf die Wasserspenden. „Wenn die Hitze bleibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir das nochmal machen“, so Sladkov. Sollte das Wetter so heiß bleiben, werde nächste Woche wieder Wasser verteilt.

