Hannover

Hannover 96 will sein Stadion beim nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder komplett mit Fans füllen. Für die Partie am 13. März, 13.30 Uhr, in der HDI-Arena dürfen die Roten erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder alle 49.000 Tickets verkaufen. Das ist möglich, weil 96 das Spiel unter der 2G-plus-Regel durchführt. Das heißt, Zutritt haben nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit einer Booster-Impfung oder einem zusätzlichen negativen Corona-Test. Der Vorverkauf läuft seit dem heutigen Freitag (4. März), 10 Uhr.

Vorverkauf für alle beginnt am Montag

Zunächst haben Inhaberinnen und Inhaber von Dauerkarten sowie Mitglieder von Hannover 96 ein Vorkaufsrecht. Sie können jeweils bis zu zwei Tickets pro Person kaufen. Der freie Verkauf läuft dann ab Montag, 7. März, um 10 Uhr. Die Karten sind ausschließlich im Ticket-Onlineshop erhältlich. Der Ticketversand erfolgt per E-Mail. Die Karten werden nicht per Post verschickt, es gibt am Spieltag keine Hinterlegungen und keine Tageskassen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außer der 2Gplus-Regel gilt bei dem Spiel auch die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Unter Einhaltung dieser Auflagen hat Hannover 96 die Freigabe erhalten, die HDI Arena vollständig auszulasten, auf Abstände kann verzichtet und Stehplätze können angeboten werden.

Kinder und Jugendliche sind von 2G plus ausgenommen

Ausgenommen von der 2G-plus-Regel sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie sich aus medizinischen Gründen oder wegen der Teilnahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen dürfen. Diese Stadionbesucher, müssen zusätzlich zum Attest den Nachweis eines negativen Schnelltests vorlegen.

Von Mathias Klein