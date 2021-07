Hannover 96 gegen Hansa Rostock: Bundespolizei warnt Randalierer

Hannover

Hannover 96 gegen Hansa Rostock – nicht nur beim Zweitliga-Spiel auf dem Rasen könnte es am Sonnabend zur Sache gehen. Die Polizei in der Landeshauptstadt und die Bundespolizei bereiten sich auf einen größeren Einsatz vor. Die Fan-Lager sind verfeindet. Die Bundespolizei erwartet, dass rund 200 Hansa-Problem-Fans mit der Bahn anreisen. Etwa 100 Risiko-Personen sollen von 96er-Seite mit dem Zug unterwegs sein. Für alle gilt die Warnung: „Wer bei der Anreise stört, sieht das Spiel nicht“, so der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Ackert.

Die 200 Hansa-Anhänger werden in die Kategorie B (gewaltbereite) Fans und C (gewaltsuchende) Fans eingestuft. Laut Ackert reist etwa die Hälfte aus Richtung Rostock an, die andere Hälfte kommt aus Berlin, wo es eine größere Hansa-Anhängerschaft geben soll.

Überwachung der reisenden Fans

„Wir werden die gesamte Anreise überwachen“, macht Ackert deutlich. Die Bundespolizei werde alles daran setzen, die verfeindeten Lager in der An- und Abreisephase zu trennen. Dafür gebe es einen „massiven Kräfte-Einsatz“.

Für den Fall, dass es zu Ausschreitungen kommt, hat die Bundespolizei eine „Bearbeitungsstraße“ eingerichtet. Heißt: Dort werden die Personalien der Randalierer umgehend festgestellt. Und danach gibt es Gewahrsam statt Stadion-Besuch.

Polizei erwartet Verkehrsstörungen

22.000 Zuschauer dürfen insgesamt in der HDI-Arena, 1100 sind Gästefans. Die Polizei Hannover rechnet während der An- und Abreise rund ums Stadion mit Verkehrsstörungen. Auf dem Schützenplatz stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung, weil dort zurzeit Schausteller nach dem Ende des „Hanno Parks“ Karussells und Bunden abbauen.

Das Social-Media-Team der Polizeidirektion Hannover informiert unter #H96FCH auf Twitter über den Fußball-Einsatz.

Von Britta Mahrholz