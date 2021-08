Hannover 96: Stadionbesucher lassen sich spontan impfen

Hannover

Für Velit Acar war am Freitagabend nicht das 96-Heimspiel der Grund für seinen Stadionbesuch. „Ich bin nur für die Impfung hier“, schmunzelt der Hannoveraner. Er habe am Vortrag über die Impf-Aktion gelesen, über einen Bekannten sei er spontan an die Karte fürs Spiel gekommen. „Ich bin heute Abend mit meinen Jungs verabredet, das Spiel schaue ich mir gar nicht an“, lacht er. Statt zum Fußball ist er nur für den Piks gekommen. Acar ist einer der ersten Stadionbesucher, der sich mit dem Vakzin von „Johnson & Johnsen“ impfen lässt.

Impfung für Teilhabe „am normalen Leben“

Während viele Zuschauer am Impfstand am Nord-Eingang des Stadions vorbeischlendern, kommt auch ein Vater zu den gelben und grauen Zelten. „Einem bleibt ja langsam nichts anderes mehr übrig als sich impfen zu lassen“, sagt er. So geht es auch Patrick Tiedemann. „Ich lasse mich impfen, bevor ich gar nicht mehr am normalen Leben teilhaben kann“, sagt er. Wichtig sei für den 96-Fan, dass für das „Johnson & Johnson“-Vakzin nur eine Impfung nötig ist. „Sonst wäre es mir mit den Terminen zu viel gewesen“, sagt er. Ohne die Impfaktion vor dem Stadion hätte er mit seiner Impfung wahrscheinlich noch weiter gewartet, jetzt zieht er nach dem Piks im Zelt ein kurzes Fazit. „Tat gar nicht weh“, lacht er.

Etwa 20 Impfungen in 45 Minuten

Einer derjenigen, der an diesem Freitagabend die Impfungen verteilt, ist der ASB-Schichtleiter Fabian Dranicki. In den ersten 45 Minuten der Aktion habe er elf Personen geimpft, von den Kollegen am Süd-Eingang weiß er, dass sie ähnlich viele Impfungen durchgeführt haben. „Wir haben jetzt nicht mit einem großen Andrang gerechnet“, sagt er. Insgesamt seien so in den ersten 45 Minuten etwa 20 Impfungen rund um die Arena durchgeführt worden. „Der Hintergrund der Aktion ist ja auch, dass wir auf die Impfung generell aufmerksam machen wollen, auch auf die Impfangebote ohne Termin“, so Dranicki. Im Gemeinsamen Impfzentrum von Region und Landeshauptstadt Hannover, kurz GIZ, die Möglichkeit, sich generell spontan und ohne Termin impfen zu lassen. Das GIZ unterstützte die Impf-Aktion vor dem 96-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Von Stella-Sophie Wojtczak