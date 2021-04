Hannover

Spektakulärer Unfall im Bereich des Aldi-Parkplatzes zwischen Runde- und Ludwigstraße (Mitte). Der 91-jährige Fahrer eines Kia-Pkw krachte mit seinem Wagen in die Fensterfront des ehemaligen Telekomgebäudes. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Er hatte sein Auto zuvor im mittleren Bereich des Parkplatzes abgestellt gehabt. Gegen 12.15 Uhr wollte er wieder herunterfahren. Doch statt von der Ausfahrt seitlich in die Zufahrtsstraße einzubiegen, fuhr er geradeaus weiter, direkt auf das gegenüberliegende Gebäude zu, in dem auch die Stadtverwaltung zusätzliche Räumlichkeiten angemietet hat. Möglicherweise hatte der Senior dabei Bremse und Gas verwechselt. Er rammte zunächst einen dort parkenden Renault und krachte anschließend in die Hausfassade, wobei er eines der bodentiefen Fenster zerstörte.

Vorsorglich waren ein Rettungswagen samt Notarzt zum Unfallort gerufen worden, deren Einsatz jedoch nicht nötig war. Der Kia wurde von einem Abschleppwagen abtransportiert.

Von Andreas Krasselt