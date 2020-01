Hannover

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Anecampstraße in Bemerode ereignet: Eine 87 Jahre alte Frau war mit ihrem Rad auf der Anecampstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Einmündung der Kleiestraße fuhr sie direkt vor den BMW einer 54-jährigen, die Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 87-Jährige schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von RND/sbü