Hannover

Schwere Verletzungen hat ein 84-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Freitagvormittag in Davenstedt erlitten. Eine Autofahrerin (80) hatte ihn beim Abbiegen am Geveker Kamp übersehen und angefahren.

Die Seniorin war mit ihrem Audi A4 kurz vor 11 Uhr auf der Droehnenstraße unterwegs. An der Einmündung zum Geveker Kamp übersah sie beim Rechtsabbiegen den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Fahrradfahrer, der dort mit seinem Pedelec regelwidrig auf der falschen Seite des Radwegs fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der ältere Mann auf die Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Nun suchen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Zeugen des Zusammenstoßes. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

Von Simon Polreich