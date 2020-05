83-Jährige nach Küchenbrand gestorben

Hannover

Eine 83-jährige Seniorin ist bei einem Küchenbrand tödlich verletzt worden. Das Feuer war am Montag gegen 14 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steintorfeldstraße ( Oststadt) ausgebrochen.

Offenbar war die Kleidung der Frau beim Kochen am Gasherd aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Dabei erlitt die 83-Jährige schwerste Verbrennungen. Angehörige waren durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Rettungskräfte, konnten aber den Brand selbst löschen.

Ein Rettungswagen brachte die 83-Jährige ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Polizei geht aktuell von einem Unglück aus.

Von kra