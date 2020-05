81-jähriger Audifahrer bei Zusammenprall schwer verletzt

Hannover

Bereits am Freitag ist ein 81-jähriger Audifahrer bei einem Unfall in Oberricklingen schwer verletzt worden, wie die Polizei Hannover am Sonntag mitteilte. Er war mit einem Mercedes C-Klasse zusammengestoßen. Dessen 75-jähriger Fahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der 81-Jährige gegen 12.15 Uhr auf der Bergfeldstraße in Richtung B 217 unterwegs. Als er nach links in eine Grundstücksauffahrt einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 81-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7100 Euro.

Von kra