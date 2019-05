Sollte die Stadt Hannover den Titel Kulturhauptstadt 2025 zuerkannt bekommen, will sie 80 Millionen Euro in die Umsetzung des Projektes stecken, hat die Übergangskulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Freitag im Kulturausschuss geäußert. Eigenanteil der Stadt: 18 Millionen Euro.