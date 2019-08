Hannover

Über mehrere Monate wurde eine 80 Jahre alte Frau aus Langenhagen um Geldbeträge geprellt. Nun warnt die Polizei vor der Betrugsmasche mit sogenannten Gewinnversprechen.

So gingen die Betrüger vor: Anfang März hatte die Seniorin aus Langenhagen Post eines Verlags erhalten, der Auswahlbücher vertreibt. In dem täuschend echt aussehenden Schreiben wurde ihr mitgeteilt, dass sie in einem Gewinnspiel etwa 150.000 Euro gewonnen hätte. Da die 80-Jährige in der Vergangenheit tatsächlich einen Atlas bei dem Verlag bestellt hatte, hielt sie das Schreiben für echt und ging von einem wirklichen Gewinn aus.

Opfer sollte immer wieder in Vorleistung gehen

Daher nahm sie Kontakt zu zwei in dem Brief aufgelisteten Anwälten aus Österreich auf. Diese forderten sie auf, zwei Amazon-Gutscheine zu kaufen. Offenbar wollten die Betrüger damit testen, ob die Seniorin ihre Anweisungen befolgt. Im weiteren Verlauf nahm ein nicht existentes Geldinstitut aus Berlin Kontakt zu ihr auf und forderte sie zu wiederholten Überweisungen auf. Diese Zahlungen waren laut Angaben der Betrüger für den Erhalt der Gewinnsumme zwingend erforderlich. Insgesamt entstand für die Langenhagenerin ein Gesamtschaden von etwa 22.000 Euro.

Nun haben die Beamten der Ermittlungsgruppe Trick die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen.

Tipps gegen falsche Gewinnversprechen Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen und gibt Tipps. Hier lesen Sie, was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben. – Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! – Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen etwa mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). – Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. – Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. – Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. – Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. – Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de). – Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. – Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater. – Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit, welche Forderung unberechtigt ist. Dieser hat dann eventuell noch die Möglichkeit, nur den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einzuziehen. Ist bereits eine Abbuchung über den gesamten Betrag erfolgt, sollten Sie dieser bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und dann nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen. – Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Von Simon Polreich