Eine 77-jährige Frau ist Mittwochmittag in einer Stadtbahn der Linie 6 offenbar gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der TW 2000 der Linie 6 war gegen 12.45 Uhr stadtauswärts in Richtung Messe Ost unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Kronsberg bremste der 39-jährige Fahrer ab. Nachdem die Bahn an der Haltestelle zum Stillstand gekommen war, entdeckten Fahrgäste die 77-Jährige an der ersten Tür des vorderen Wagens auf dem Boden liegen. Sie war nicht ansprechbar. Neben ihr stand ihr Koffer.

Fahrgäste und der Stadtbahnfahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Mit lebensgefährlichen Sturzverletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Zu stark gebremst?

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wird dabei von der Üstra im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Insbesondere muss die Frage geklärt werden, ob der Fahrer möglicherweise zu stark gebremst haben könnte. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von Andreas Krasselt