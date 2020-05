72 Corona-Fälle bei UPS – Zusammenhang mit Infektionen in Kita und Schule

Hannover

Massenausbruch beim Paketdienstleister: 72 Mitarbeiter bei UPS in Langenhagen sind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zog bereits Kreise: Die Covid-19-Fälle in einer Kita und einer Schule in Hannover stehen damit in Zusammenhang. Offenbar Verwandte der betroffenen Kinder sind bei UPS in Langenhagen beschäftigt. In der Ricarda-Huch-Schule in der List gab es einen positiven Fall. Ob es dabei bleibt, ist nicht sicher: Das Gesundheitsamt der Region bittet nun Familien, die „eine beruflichen Bezug zum Unternehmen haben“ auf Krankheitssymptome zu achten. Sollte es Symptome geben, „ist der jeweilige Hausarzt zu kontaktieren“ und ein Abstrich machen zu lassen. Bis zum Testergebnis sollten „sämtliche Fremdkontakte“ eingestellt werden.

Gesundheitsamt testet

Der erste positive Befund beim Logistikdienstleiter UPS lag am 14. Mai vor, teilte die Region mit. Nach einem stetigen Anstieg der Fälle habe das Gesundheitsamt am 18. Mai „gemeinsam mit dem Unternehmen die betroffenen Abteilungen identifiziert und im Rahmen eines Vor-Ort-Termins die getroffenen Hygienemaßnahmen überprüft“. Am 26. Mai habe das Gesundheitsamt weitere 80 Mitarbeiter getestet, „bei 55 war das Ergebnis negativ“. Diese werden aber am Freitag erneut getestet.

Auch Amazon war betroffen

Es sind wahrlich nicht die einzigen Fälle in dieser Branche. Vergangene Woche: Zwei Mitarbeiter im DHL-Verteilzentrum in Bremen mit dem Coronavirus infiziert. 25. Mai: 53 Mitarbeiter im Logistikzentrum von Amazon in Winsen an der Luhe infiziert. Vor fünf Wochen war ein zweites DHL-Verteilzentrum in Bremen von Corona-Fällen betroffen, Informationen dazu gab es wie im Fall UPS Langenhagen erst über das Gesundheitsamt.

Mangelnde Hygiene in den Unterkünften

Warum gerade in Paketverteilzentren immer wieder Fälle auftreten, weiß die zuständige Gewerkschaft. Kein Zufall, dass gerade die Menschen hier betroffen sind, meint Verdi-Mann Matthias Büschking. „Es gibt verschiedene Gründe dafür, der häufigste ist, dass es oft parallel zu den Verteilzentren auch Unterkünfte für die Beschäftigten in der Nähe gibt und dort sind Abstand und Hygiene nicht immer optimal geregelt“ weiß der Gewerkschafter. Das sei auch einer der Gründe in Winsen/Luhe für die Corona-Ausbrüche gewesen. Bei Amazon arbeiteten auch viele Geflüchtete, die in nahe gelegenen Unterkünften untergebracht waren. „Und im Paketverteilzentrum war auch die Hygiene im Verteilzentrum unterausgeprägt.“ Pro Tag sei nicht drei Mal sauber gemacht worden wie versprochen.

Tariflich gibt es 2000 Euro brutto – wenn Tarif bezahlt wird

Ob dies auch für den aktuellen Fall in Langenhagen gilt, kann Verdi-Fachbereichsleiter Spedition und Logistik, Thomas Warner, nicht sagen, da der US-Konzern UPS mit Gewerkschaften und Betriebsräten nicht viel am Hut habe. Allerdings sei UPS in Deutschland tarifgebunden, „das machen die im Gegensatz zu Amazon, sie zahlen sogar übertariflich“, also mehr als die 2000 Euro Brutto für einen Vollzeitjob.

Enge in den Verteilzentren , weil Branche boomt

Warner: „Die Ansteckungsgefahr in den Bereichen in den Paketverteilzentren ist hoch, weil die Menschen sehr eng nebeneinander arbeiten. Sie versuchen zwar, Hygienevorschriften und Abstandsgebote einzuhalten, aber der Paketversand boomt ja zur Zeit wie sonst nur vor Weihnachten.“ Wenn es vereinzelt Corona-Fälle gebe wie schon bei DHL oder Hermes, würden ganze Bereiche in Quarantäne geschickt. „Das führt dazu, dass schnell wieder Arbeitskräfte angeheuert werden müssen – etwa über Zeitarbeitsfirmen“. Viele der neuen Mitarbeiter wären der deutschen Sprache nicht mächtig, „wir vermuten, dass das zum Teil Beschäftigte sind, die aus der Fleischindustrie angeheuert wurden“. Wenn diese dann in den nahe gelegenen Unterkünften wohnen würden, „wird auf Hygiene auch nicht geachtet“. Die Betriebsräte würden bei Einstellungen nur bedingt gefragt, „dann bekommen sie im Nachhinein noch Namen mitgeteilt und wie das mit der Unterkunft läuft, das wissen unsere Kollegen vor Ort meist nicht“.

Paketzusteller kaum betroffen

Was bedeutet das jetzt für die Kunden? „Man muss unterscheiden. In den Paketzentren werden die Pakete auf die Bänder verteilt, die Zusteller bekommen diese in abgetrennten Bereichen über Paketrutschen direkt ins Fahrzeug. Dort wird streng auf die Trennung geachtet“, beruhigt Warner. Bei Paketzustellern seien die Infizierungen, die überhaupt vorkommen, „in erster Linie auf den privaten Bereich zurück zu führen“.

„Erhöhtes Risiko in Unternehmen, Schulen und Kitas“

Regionsamtsarzt Mustafa Yilmaz sieht auch eher deren Kollegen im Verteilzentrum gefährdet. Dass sich die Infektion an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, leicht ausbreiten könne, sei seit Beginn der Krise bekannt. „Wir werden auch in Zukunft mit einem erhöhten Risiko in Unternehmen und Einrichtungen wie Schulen und Kitas zu tun haben“, sagte er. Das Gesundheitsamt sei aber darauf vorbereitet.

