Hannover

Eine 71-jährige Seniorin ist Dienstagabend von einem unbekannten Fahrradfahrer überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau war gegen 20.15 Uhr auf dem Gehweg der Göttinger Chaussee (Oberricklingen) unterwegs. An der Ecke Wallensteinstraße fuhr sie plötzlich der Täter mit einem Fahrrad seitlich an, sodass sie zu Boden stürzte. Der Angreifer entriss ihr sofort die Handtasche, die 71-Jährige versuchte vergeblich, sie festzuhalten. Mit seiner Beute flüchtete der Radfahrer auf der Wallensteinsteinstraße in Richtung Mühlenberg. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Sie konnte den Angreifer wie folgt beschreiben: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Bei dem Raub trug er dunkle Bekleidung. Sein Herrenfahrrad hatte einen geschwungenen Lenker. Hinweise zur Tat oder zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511/109 39 20 entgegen.

Von kra