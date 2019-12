Hannover: 700 Bäume wegen Trockenschäden gefällt

Hannover

Die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels gehen auch an der Eilenriede nicht spurlos vorbei. In diesem Jahr mussten 700 Bäume im Stadtwald wegen Trockenschäden gefällt werden, berichtete Johannes Drechsel vom städtischen Bereich Forsten am Montag dem Eilenriedebeirat.

„Es war der zweite trockene und heiße Sommer in Folge“, so Drechsel. „Gelitten haben alle Bäume, was man an dem frühen Laubabwurf sehen konnte. Betroffen sind aber vor allem alte Bäume.“ Insbesondere die Buche, die etwa ein Viertel des Baumbestands der Eilenriede ausmache. Am Schmachteberg etwa oder am Beginn des Trimm-Pfades in der Nähe des Zoos seien ganze Bereiche abgestorben. Noch habe es keine systematische Untersuchung gegeben, eine genauere Auflistung der Schäden werde es erst im nächsten Jahr geben. „Es werden noch einige Bäume dazu kommen“, war sich Drechsel sicher.

Insgesamt sei die Eilenriede aber gut aufgestellt, meinte der Vorsitzende des Beirats, Gerd Garnatz, da man auf die Eiche gesetzt habe. In den Naturwaldparzellen indes stehen mehr Ahorn und Buchen, allerdings jüngere und fittere Bäume, die den Bedingungen besser standhalten können. Das entspricht auch der Strategie der Forstverwaltung, die angesichts des Klimawandels auf Naturverjüngung, auf die selbstständige Anpassung an die veränderten Bedingungen setzt.

Sorge über Eichenprozessionsspinner

Sorgen auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel bereiten den Förstern Schädlinge, denn geschwächte Bäume sind bedeutend anfälliger. Der Borkenkäfer sei derzeit noch kein großes Problem, so Drechsel. Beim Eichenprozessionsspinner könnte sich das bald ändern. Da hat es zwar erst einen Fall in diesem Jahr gegeben, es bestünde also kein Grund zur Panik, versicherte Drechsel, aber was da möglicherweise auf die Eilenriede zukomme, lasse sich noch nicht sagen.

Im Bereich der ehemaligen Landhausgastronomie gegenüber dem Steuerndieb war auf einem Baum ein Nest entdeckt worden. „Das Nest war verlassen, die Falter bereits ausgeflogen“, berichtete Drechsel. „Wie viele ausgeflogen sind, und was daraus geworden ist, wissen wir noch nicht.“

Insektizide verbieten sich im Naturwald

Die Falter legten ihre Eier in den oberen Baumkronen, die Raupen würden sich mehrmals verpuppen. Die Gespinstsäcke seien sehr unscheinbar und daher schwer zu entdecken. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners haben Brennhärchen mit einem gefährlichen Nesselgift, das bei Berührung zu unangenehmen Verbrennungen führen kann. Eine massive Bekämpfung mit Insektiziden ist in der Eilenriede wegen der Zertifizierung des Stadtwalds nach den FSC- und Naturland-Richtlinien nicht möglich. Alternative ist das Absaugen mit Spezialgeräten durch Fachfirmen. „Sollte es zu einem Massenauftritt kommen“, so Drechsel, „müssen wir eventuell auch auf andere Mittel zurückgreifen.“ Im Frühjahr werde sich das Ausmaß einer möglichen Ausbreitung zeigen.

