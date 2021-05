Rollender Protest: Etwa 650 Studierende und Mitarbeiter der Leibniz-Uni haben am Mittwoch gegen die Sparpläne des Landes bei Niedersachsens Hochschulen demonstriert. Sie waren vom Welfenschloss zum Landtag gefahren. Wegen der Sparvorgaben sind alleine an der Leibniz-Uni 100 Stellen gefährdet.

