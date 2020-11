Hannover

Genauso widerstandsfähig wie Eisen sind auch Ingrid und Klaus Fulde, die am Mittwoch die seltene Eiserne Hochzeit und damit 65 Ehejahre feierten. Sowohl der 85-jährige Klaus als auch seine 84 Jahre alten Frau Ingrid sind sich einig: „Eine so lange Ehe gelingt nur, wenn man durch dick und dünn geht.“

Kennengelernt haben sich Ingrid und Klaus Fulde bei einer Bergmannsfahrt nach Dorfmark bei Bad Fallingborstel – Klaus Fulde arbeitete als Bergmann beim Kalibergwerk in Sehnde. An das erste Treffen kann sich Ingrid Fulde genau erinnern: „Im Zug gab es einen Tanzwaggon und ich wurde von zwei Männern aufgefordert zu tanzen.“ Einer davon sei ihr heutiger Mann gewesen und nur dessen Tanzaufforderung sei sie nachgekommen. „Das war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt Ingrid Fulde. Kurze Zeit später heirateten die beiden und wohnten zunächst bei den Schwiegereltern. „Wir hatten nicht viel und schliefen auf Strohsäcken“, sagt Klaus Fulde.

Gemeinsames Glück: Familie, Garten und Kartenspiele

Die Geburt der ersten Tochter ließ nicht lange auf sich warten. Und die Familie Fulde bekam noch mehr Zuwachs: Zwei weitere Töchter und einen Sohn. Die sechsköpfige Familie verband vor allem die Freude am Kleingarten. Heute haben Ingrid und Klaus Fulde sechs Enkelkinder und fünf Urenkel: „Eine richtige Großfamilie“, freut sich Ingrid Fulde. Weil die Kinder in Hannover wohnen, sind auch Ingrid und Klaus Fulde vor 12 Jahren von Sehnde nach Hannover gezogen. Seitdem wohnen sie am Engelbosteler Damm und sind glücklich: „Wir haben alles in direkter Nähe, vor allem die Familie“, so Ingrid Fulde.

Die Zeit vertreibt sich das Paar am liebsten mit Spielen von Karten oder Gesellschaftsspielen. Und auch gegärtnert wird heute noch – auf dem Balkon.

Klaus und Ingrid Fulde pflegen zwei Dinge ganz besonders: Ihre Familie und ihre Pflanzen. Quelle: Behrens

Zur Goldenen Hochzeit vor 15 Jahren haben Ingrid und Klaus Fulde ihr Ehegelöbnis in der Kirche erneuert. Die Eiserne Hochzeit am Mittwoch wurde gemeinsam mit den Kindern gefeiert. Ursprünglich war eine große Feier geplant. Die musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Umso mehr freute sich das Ehepaar über den Besuch von Bürgermeisterin Regine Kramarek und von dem stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette. Den Besuchern gaben Ingrid und Klaus Fulde einen Tipp für eine lange Ehe mit auf den Weg: „Zusammenhalten und zwar auch in schwierigen Lebenslagen.“

Stolz: Ingrid und Klaus Fulde freuen sich über die von Bürgermeisterin Regine Kramarek überreichte Urkunde und viele Geschenke von der Familie. Quelle: Peschke

Von Sophie Peschke