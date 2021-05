Hannover

Wieder eine Modernisierung im hannoverschen Schulbau: Für knapp 60 Millionen Euro hat die Stadt Hannover die Integrierte Gesamtschule (IGS) Kronsberg für die sechszügige Sekundaststufe I erweitern und zugleich die neue Grundschule nebenan bauen lassen. Zwei Einfeldsporthallen sowie eine gemeinsam genutzte Mensa ergänzen das neue Raumangebot. Am Dienstag vermeldete die Stadt Hannover Vollzug – beide Bauvorhaben sind so gut wie abgeschlossen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt auf eine zunächst geplante Einweihungsfeier verzichtet.

Mittelpunkt: Die neue Mensa mit ihren 400 Plätzen soll sowohl von den Schülern der IGS als auch von den Grundschülern genutzt werden. Quelle: Stadt Hannover

Umgesetzt wurde das Millionenprojekt in sogenannter öffentlicher-privater Partnerschaft (ÖPP) – Grundstück und Gebäude bleiben Eigentum der Stadt, Planung, Finanzierung und Bau übernimmt der private Planer, bei dem die Stadt das Gebäude dann mietet. Schüler und Lehrer der IGS-Sekundarstufe I sind bereits seit dem Ende der Osterferien in den neuen Räumen, Grundschulneubau mit Mensa und Sporthallen sind jetzt fertig gestellt und sollen nach den Sommerferien erstmals genutzt werden, so die Stadt. Zurzeit laufen im IGS-Hauptgebäude Umbauten und Modernisierungsmaßnahmen – die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember.

Schulen haben jetzt einen Campus-Charakter

Die Sekundarstufe II der IGS, die nun vorübergehend in der nahegelegenen „Blauen Schule“ in Bemerode untergebracht ist, kann voraussichtlich im Januar 2022 das dann neu gegliederte IGS-Hauptgebäude an der Kattenbrookstrift beziehen. „Mit der Bildung des weitläufigen Schulcampus bieten sich sowohl Lehrenden als auch Schülern vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und viel Raum für die kreative Entfaltung. Die neu entstandenen Gebäude mit ihren modernen Raumkonzepten sind bestens geeignet, die pädagogische Arbeit optimal zu unterstützen und die hier verorteten Schulformen auf unterschiedliche Art miteinander zu verknüpfen“, so Stadtbaurat Thomas Vielhaber.

Das gesamte Gelände mit einer Fläche von 35.000 Quadratmetern erhielt einen Campus-Charakter und öffnet sich Richtung Kattenbrookspark. Die Mitte des Campus bildet dabei eine gemeinsam genutzte Mensa mit Außenbereich für rund 400 Sitzplätze. Zudem gibt es gemeinsam genutzte Flächen für Sport, eine Aktionswiese und einen Schulgarten für alle. Die Musikräume der IGS wurden durch einen angrenzenden Sitzbereich im Freien ergänzt, der als Forum genutzt werden kann. Ein grünes Klassenzimmer in den Freiflächen der Grundschule sowie in den Flächen der IGS runden die Nutzungsmöglichkeiten für Unterricht bei gutem Wetter ab.

Eine Grundschule für 300 Schüler mit drei Lernhäusern

Die dreizügige Grundschule ist für etwa 300 Schüler konzipiert worden und gliedert sich in drei Lernhäuser, die jeweils eine erste, zweite, dritte und vierte Klasse beherbergen. Lerninseln in der Mitte eines jeden Lernhauses können als Pausenraum und für Gruppenarbeiten genutzt werden, so die Stadt Hannover weiter. Eine große, zentrale Freitreppe dient als Zentrum der Grundschule und kann auch für Aufführungen genutzt werden. Eine Aula mit Bühne und zuschaltbarem Musikraum bietet weitere Möglichkeiten für Aufführungen und Einschulungsfeiern.

Neues Konzept: In der Grundschule Kronsberg gibt es künftig drei Lernhäuser. Quelle: Stadt Hannover

Die Sekundarstufe I der IGS ist in drei jahrgangsübergreifende Lernhäuser des Erweiterungsneubaus mit je zwei Zügen unterteilt. Lehrerstationen und Selbstlernbereiche geben die Möglichkeit, trotz der insgesamt gut 1400 Schüler in jedem Lernhaus eine kleine Schule in der Schule zu schaffen – und somit der Anonymität großer Schulkomplexe entgegenzuwirken. Trotz eines Höhenunterschieds von rund sechs Metern auf dem Gelände sind sowohl die Außenanlagen als auch alle Gebäudeteile barrierefrei miteinander verbunden. Zudem dient ein spezielles Leitsystem dazu, sehbehinderten Personen die Orientierung zu erleichtern. Die Außenanlagen sind wohl bis zum Sommer fertig.

Moderne Architektur: Die IGS Kronsberg gehört mit zu den größten Schulen Hannovers und wurde jetzt baulich erweitert. Quelle: Stadt Hannover

Von Andreas Voigt