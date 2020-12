Hannover

555 Essen, gekocht in elf Restaurants, verschenkt innerhalb von drei Tagen an 13 soziale Einrichtungen, organisiert und finanziert mit zehn Euro pro Mahlzeit vom sozialen 96-Ableger 96plus und seinen Partnern – das ist aber mal richtig sportlich zu Weihnachten. Lumpen lässt sich keiner der Köche: Von der Entenbrust mit Rotkohl und Spätzle bis zu hochwertigen vegetarischen Köstlichkeiten ist alles dabei. Festaurant heißt die menschen- und wirtschaftsfreundliche Aktion, die sich Leute wie Juri Sladkov vom Marketing 96plus ausgedacht haben.

Profitieren können davon unter anderem die 36 obdachlosen Menschen, die dank anderer großzügiger Spender wie der Niedergerke- und der MUT-Stiftung über Weihnachten und der kalten Jahreszeit in Hotelzimmern leben können. Und 80 Wohnungslose in der Notunterkunft Am Alten Flughafen, die Menschen in der Frauen-Notunterkunft, jene im Flüchtlingswohnheim List, die heim- und wohnungslosen Jugendlichen bei Stepkids und viele mehr. „Wir wollen damit jene unterstützen, denen womöglich zu Weihnachten eine gute, warme Mahlzeit verwehrt wird. Und natürlich wollen wir auch den heimischen Gastronomen helfen“, sagt Sladkov.

Gesellschaftliches Engagement wichtig

Vom Amaro über Hillers-Restaurant und 11a bis zum Rodizio und Wienerwald hatten sich so einige Gastro-Betriebe auf den Aufruf von 96plus gemeldet. „Wir haben gesagt: Ihr kocht, wir bezahlen das, und das Essen bekommt ein Mensch, der nichts hat“, so sei die einfache Gleichung, erzählt Sladkov. Wahrlich nicht die einzige Aktion des sozialen Unternehmens. „Wir schauen ja immer, wo wir gerade Hilfe leisten können, gesellschaftliches Engagement übernehmen und Probleme lösen können.“

Anfangs wollte man das Essen vor Ort abholen lassen, aber nach dem Lockdown wurde aus Sicherheitsgründen dafür gesorgt, dass jeweils eine soziale Einrichtung einem Restaurant zugeordnet wird. So etwas muss organisiert werden, denn manche Restaurants könnten nur 30 Essen auf einmal liefern, andere sind locker mit 80 Mahlzeiten dabei. Geliefert wird Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen.

Ähnliche Ideen haben auch andere – so gibt es vor dem Restaurant „Mon Bonheur“ in der Vossstraße (List) am 25. Dezember von 17 bis 19 Uhr heiße und kalte Leckereien auch zum Mitnehmen.

Kürbissuppe und Schokoladenkuchen

Frank Ochetta und Ronny Spaniel vom „La Rock“ sind ebenfalls mit dabei: „Letztes Jahr hatten wir ein Menü für die Obdachlosenhilfe gemacht, das geht ja dieses Jahr nicht und so hatte Kollege Thomas Immenrodt von ,Mon Bonheur’ die Idee, schöne Kürbissuppen zu kochen, Kollegin Maren zaubert alkoholfreie Punsch, wir machen weihnachtlichen Schokoladenkuchen und es gibt noch Stollen vom Café Kreipe.“

„Froh, Gutes tun zu können“

Draußen stünden Tische mit Suppe, der Punsch sei „to go“, der Schokokuchen im Einwegglas und auch der Stollen könne mitgenommen werden. „Alles coronagerecht“, so Ochetta. Es gebe genug zu essen, „wir kriegen die ganze Straße satt, sind auf 250 Personen eingerichtet“. Auch die Restaurantbetreiber und Köche sind vor Ort, „wir machen das gern“, sagt Frank Ochetta, der mit dem Straßenmagazin Asphalt und der Obdachlosenhilfe zusammenarbeitet. „Wir sind froh, wenn wir was Gutes tun können.“

Von Petra Rückerl