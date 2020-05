Nach Kontrolle auf A2: Zöllner entdecken Kokain im Auto

HANNOVER

Beamte des Hauptzollamtes Hannover haben in der vergangenen Woche bei einer routinemäßigen Überwachung des Verkehrs auf der Autobahn 2 in der Region Hannover einen Wagen mit Kokain aufgeschnappt und den Fahrer vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten den Verkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert, als den Zöllnern ein in den Niederlanden zugelassenes Fahrzeug auffiel. Es wurde dann von ihnen zur Kontrolle auf den Rastplatz Hannover-Vahrenheide geleitet, so das Zollamt.

Der 50 Jahre alte Fahrer gab bei der Befragung an, er sei zu geschäftlichen Zwecken auf dem Weg nach Hannover. Bei der Überprüfung des Wagens entdeckten die Zöllner eine massive Kofferraumplatte, die sich ohne weiteres nicht anheben ließ. Die Beamten wurden misstrauisch, lösten die Platte –und entdeckten darunter drei Päckchen mit insgesamt 350 Gramm Kokain. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen 50-Jährigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 50-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover mit Dienstsitz Bremen.

Von Andreas Voigt