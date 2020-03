Hannover: 49-jährige Fußgängerin läuft vor Transporter

Hannover

Eine 49-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag in der Nordstadt von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Frau gegen 11 Uhr an der Nienburger Straße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Appelstraße an einer roten Ampel gestanden, als sich ein VW T5 näherte, der die Ampel bei Grün passieren wollte. Plötzlich trat die Frau aus noch unbekannten Gründen auf die Fahrbahn und prallte gegen den rechten Außenspiegel des Transporters.

Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrender Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Nienburger Straße bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von kra