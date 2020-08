Hannover

Streit unter Arbeitskollegen? Oder lag noch etwas anderes vor? Eine 47-jährige Südstädterin soll ihren 56-jährigen Bekannten am Sonnabend in dessen Wohnung niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Die Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die beiden am späten Samstagabend in der Wohnung des Mannes in der Spielhagenstraße (Südstadt) auf, als die Frau ihn plötzlich mit einem spitzen Gegenstand attackierte. Mehrmals stach sie auf den Oberkörper ihres Opfers ein. Das Motiv des Angriffs ist noch unklar.

Die 47-Jährige verließ den Tatort. Der Verletzte alarmierte den Rettungsdienst, die Sanitäter schalteten aufgrund der Verletzungen die Polizei ein. Im Krankenhaus wurde sofort eine Notoperation eingeleitet. Aktuell befindet sich der 56-Jährige in stabilem Zustand. Zuvor hatte er den Fahndern noch Hinweise auf die mutmaßliche Täterin gegeben.

Täter und Opfer schweigen

Die Ermittler konnten die 47-Jährige am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in der Wredestraße (Südstadt) ausfindig machen. Sie wurde vorläufig festgenommen. Noch am Montag soll ein Richter darüber entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommt. „Bislang hat sie noch nichts gesagt“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Klinge. „Auch der Verletzte hat noch nicht so viel zu dem Vorfall gesagt.“ Ob die beiden auch eine über die Arbeit hinausgehende Beziehung gehabt hätten, werde noch ermittelt.

