Beim Prozessauftakt vergangene Woche ging der einschlägig vorbestrafte Thomas T. (45) einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und gestand seine Tat. Am Montag folgte das Urteil des Landgerichts Hannover: Wegen des sexuellen Missbrauchs an einem Nachbarsjungen muss T. für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis. Die Strafe wurde ohne Bewährung ausgesetzt, eine Sicherheitsverwahrung droht ihm aber nicht.

Hintergrund: Der Verurteilte hatte am Mittwoch zugegeben, zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 einen Jungen (zur Tatzeit acht oder neun Jahre alt) aus der eigenen Hausnachbarschaft in der Vahrenwalder Straße mit Schokolade in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort zog er dem Schüler die Hose runter und berührte ihn etwa 20 Sekunden im Genitalbereich.

Eltern sprechen über die Folgen der Tat

Drogen oder Alkohol sollen dabei nicht im Spiel gewesen sein, sagte der psychiatrische Sachverständige am Montag, weshalb T. auch nicht vermindert schuldfähig sei. Festgestellt wurde eine pädophile Störung. Diese sei aber nicht in einem Maße vorhanden, dass er die Tat in einem Drang begangen hätte, so der Gutachter weiter. Die Störung ist zwar grundlegend da, hätte aber nicht zu der Tat geführt.

Durch sein Geständnis am ersten Verhandlungstag ersparte der 45-Jährige dem betroffenen Schüler die Aussage vor Gericht. Dafür sprachen am Montag seine Eltern über die Folgen der Tat. „Sie schilderten, dass der Junge lange Angst davor hatte, im Treppenhaus die Stufen und vorbei an der Wohnungstür des Peinigers zu gehen“, berichtet Landgericht-Sprecher Dominik Thalmann. Dies solle sich inzwischen aber wieder gelegt haben.

Strafmaß blieb im Rahmen des Deals

Der Junge solle auch in der Schule keine Probleme nach der Tat gehabt haben. „Die Kammer konnte aus den Aussagen des Jungen auch nicht feststellen, dass dieser noch immer drunter leidet“, so der Sprecher. Dies beziehe sich auch auf mögliche weitergehende Folgen. „Aber das weiß man natürlich leider nie ganz genau.“

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse blieb das Urteil am Ende auch im Rahmen des Deals, in dem das Gericht eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr zwei Monaten und einem Jahr und sechs Monaten in Aussicht gestellt hatte – unter Vorbehalt. „Hätten sich die Nachwirkungen für den Jungen als schlimmer herausgestellt, wäre die Strafe nach oben angepasst worden.“

Anforderungen für Sicherheitsverwahrung liegen nicht vor

Eine Bewährungsstrafe kam dennoch nicht in Frage, denn: Bereits in den Jahren 2000 und 2013 wurde der zuletzt als Bewässerungstechniker Angestellte wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Neben der Haftstrafe muss T. dem Jungen 1500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Eine Sicherheitsverwahrung nach der Gefängnisstrafe droht ihm aber nicht. „Dafür sieht das Gesetz bestimmte Anforderungen vor, die in diesem Fall formell nicht vorliegen“, erklärt Thalmann. Dies seien beispielsweise schwere Straftaten in einem bestimmten Zeitraum.

