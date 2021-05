Hannover

Beziehunsgstreit eskaliert: Eine 45-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag mit einem Messer auf ihren Lebensgefährten losgegangen. Sie verletzten den 41-Jährigen leicht im linken Brustbereich. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Das Paar hatte sich offenbar so heftig gestritten, dass die Frau ihren Partner aufforderte, die gemeinsame Wohnung in der Hildesheimer Straße in Wülfel zu verlassen. Als der 41-Jährige sich weigerte, nahm sie das Messer und ging auf ihn zu. Dabei verletzte sie den Mann an der Brust.

Opfer wählt den Notruf

Der 41-Jährige nahm seine Sachen und verließ die Wohnung. Vor dem Haus rief er gegen 16.50 Uhr die Polizei über Notruf. Als die Beamten eintrafen, ließ sich die Frau widerstandslos festnehmen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Klinik konnte er allerdings bereits kurz darauf nach Behandlung der Stichverletzung verlassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Beschuldigte nach Beendigung der Maßnahmen ebenfalls wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.

Von Andreas Krasselt