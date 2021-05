Hannover

Mehr als 66 Katzen hat eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Kirchrode gehalten. Das Veterinäramt der Stadt Hannover erhielt Hinweise, dass sich die Tiere in einem schlechten Zustand befinden sollten.

Daraufhin durchsuchten die Veterinäre zusammen mit Beamten des Polizeikommissariats Döhren sowie der Polizeistation Bemerode am Dienstag ab 9.30 Uhr die Wohnung der Frau. Verdacht: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und Betrieb einer illegalen Katzenzucht.

Insgesamt befreiten die Beamten 66 Tiere, die laut Polizei in einem Tierheim untergebracht wurden. Einige Katzen konnten in der Wohnung bleiben. Die Ermittlungen gegen die Halterin dauern an.

Von Andreas Krasselt