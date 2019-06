HANNOVER

In zehn Tagen beginnt das 490. Schützenfest – und wer sich schon mal in Feierstimmung versetzen möchte, kann dies bei einem 360-Grad-Rundgang über den Festplatz machen. Hannovers Tourismus-und Marketingexperten von der HMTG haben auf www.hannover.de unter dem Unterpunkt Kultur & Freizeit jetzt einen virtuellen Rundgang eingestellt mit 15 Spots zum Anklicken, darunter einige Fahrgeschäfte wie die Achterbahn „Teststrecke“, „Juke Box“ und „Sound Express“. Dazu gibt es die Eingangstore, das Rundteil aus verschiedenen Perspektiven – von jedem Standpunkt aus ist eine 360-Grad-Bick möglich, für den Betrachter ergibt sich so ein Gesamtbild vom Festplatz.

Das Schützenfest - die 360 Grad-Panoramatour mit 15 Spots

„Wir haben die Bilder beim Schützenfest 2018 erstellt, um damit jetzt Vorfreude auf 2019 zu wecken. Tradition trifft Moderne – das gilt nicht nur für das Schützenfest zu, sondern auch für die Vermarktung und Werbung der Veranstaltung“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourimus GmbH (HMTG). Die Aufnahmen zeigen einen weitgehend leeren Festplatz, und das hat zwei Gründe, so Nolte. Erstens habe man auf die Datenschutz-Verordnung achten müssen und zugesehen, dass möglichst wenig Besucher eindeutig zu identifizieren seien. Und zweitens habe man viele Impressionen vom Platz und den Fahrgeschäften einfangen wollen und keine Menschenmassen. Im vergangenen Jahr waren 1,1 Millionen Besucher beim Schützenfest.

Panorama-Reihe mit verschiedenen Ausflugszielen

Aus der Reihe der 360-Grad-Panorama-Fotos und -Touren gibt es inzwischen zwölf verschiedene Motive, darunter das Neue Rathaus, die Herrenhäuser Gärten, das Messegelände, Locations zum Feiern und für Events sowie die Sehenswürdigkeiten in der Region Hannover unter anderem mit dem Steinhuder Meer, Wisentgehege, Schloss Marienburg und dem Park der Sinne.

Von Andreas Voigt