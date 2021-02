Hannover

Ein 36-jähriger Mieter ist offenbar durch einen Brand in seiner Küche ums Leben gekommen. Die am Mittwoch von Nachbarn alarmierte Feuerwehr entdeckte den leblosen Körper im Bett.

Vermutlich war es bereits am Dienstag zu dem Brand oder auch nur einer Verpuffung in der Wohnung des Mehrfamilienhauses am Alveser Weg (Stöcken) gekommen. Da Fenster und Türen fest verschlossen waren, erstickte das Feuer von selbst. Nachbarn bemerkten aber am Mittwoch den Rauchgeruch und alarmierten gegen 11.25 Uhr die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Wohnung stark verraucht und verrußt. Der 36-Jährige lag leblos in seinem Bett, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Herd nicht ausgeschaltet

Am Donnerstag waren die Brandermittler vor Ort. Sie gehen davon aus, dass der 36-Jährige vermutlich vergessen hatte, seinen Herd auszuschalten. Auf der Herdplatte hatte er diverse Küchenutensilien gestapelt, die in Brand gerieten. Der Mieter starb an den sich entwickelnden Rauchgasen, worauf auch die Auffindesituation hindeutet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Von Andreas Krasselt