Hannover

Ein 36-Jähriger soll in Oberricklingen im Streit seinem 30-jährigen Mitbewohner mehrfach mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf geschlagen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Eine Nachbarin hatte in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie Schreie aus der Wohnung der beiden Männer in dem Mehrfamilienhaus gehört hatte. Als die Beamten eintrafen, öffnete ihnen der 30-Jährige stark blutend die Tür. In der Wohnung stießen sie auf den Älteren, der die Beamten angriff. Ein Polizist wurde dabei am Kopf verletzt, war aber nach einer Behandlung im Krankenhaus weiter dienstfähig.

Mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt

Trotz der Verletzung konnte er mit seinem Kollegen den Tatverdächtigen überwältigen und festnehmen. Der schwer verletzte 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei einer ersten Befragung gab er an, von seinem Mitbewohner mit einer Schlagwaffe attackiert worden zu sein. In der Wohnung konnten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe – einen Teleskopschlagstock – sicherstellen.

Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt betrunken. Bei dem 30-Jährigen ergab ein Alkoholtest rund zwei Promille, bei dem Tatverdächtigen steht das Ergebnis noch aus. Offenbar waren die Männer im Alkoholrausch in Streit geraten, der letztlich aus dem Ruder lief.

Am Montag vor den Haftrichter

Der 36-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen und soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt