35-Jähriger am Steintor von mehreren Tätern niedergestochen

Ein 35-jähriger Mann ist am frühen Dienstagmorgen am Steintor von einer größeren Tätergruppe angegriffen und durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Zuvor hatte es offenbar an einem Treppenabgang zur U-Bahn am Steintor eine Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer gegeben. Worum es dabei ging, ist noch unklar. Gegen 4.45 Uhr wurde der 35-Jährige niedergestochen. Zeugen riefen den Notruf. Die fünf bis sieben Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zustand des Opfers stabil

Die Polizisten entdeckten den lebensgefährlich verletzten Mann, der mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Zustand ist laut Polizeiangaben mittlerweile stabil.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Auch eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

