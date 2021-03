Hannover

Wenn eine Mutter als Nebenklägerin gegen ihren Sohn im Prozess auftritt, dann ist das außergewöhnlich. So geschehen am Dienstag im Landgericht Hannover. Denis M. (34) wird des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. Er soll die Gewalttaten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben. Nach Einschätzung eines Psychiaters leidet der Mann unter einer paranoiden Schizophrenie.

Was Denis M. am 26. September 2020 in Langenhagen getan haben soll, entzieht sich in der Tat dem menschlichen Verstand. Laut Anklage hat er auf seinen Opa (85) eingeprügelt. Der wehrlose Senior lag im Bett. Laut eines Gerichtsmediziners trug er multiple Verletzungen im Kopf, Hals und Rumpfbereich davon. Darunter mehrere sehr schmerzhafte Serien-Rippenbrüche. Der Tod sei durch Ersticken eingetreten, heißt es in der Anklage.

Wollte der Beschuldigte auch seine Mutter töten?

Vier Tage später sei der Beschuldigte auf seine Mutter losgegangen, verliest die Staatsanwältin. Er habe ihr Faustschläge ins Gesicht versetzt. Anschließend habe er sie an den Haaren vom Sofa gezogen und auf die Frau eingetreten. Seit dieser Tat befindet sich die Frau in psychiatrischer Behandlung. Sie war beim Prozessauftakt im Gerichtssaal und ist Nebenklägerin.

Es handelt sich um ein Unterbringungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Denis M. eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Da er aufgrund seiner psychischen Erkrankung schuldunfähig sei, müsse er dauerhaft in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden. Zum Prozessauftakt schwieg der 34-Jährige.

Vorwurf an die Polizei in Langenhagen

Eine Schizophrenie gilt laut Expertenmeinung als unheilbar, aber die Erkrankung ist mit Medikamenten behandelbar. Sie unterdrücken die Wahnvorstellungen. In der Verkennung der Realität fühlen sich die Erkrankten verfolgt und entwickeln große Ängste. So sehen manche Menschen, die unter einer Schizophrenie leiden, in nahen Angehörigen zum Beispiel einen Teufel. Aus diesem Impuls heraus, werden sie gewalttätig.

Nach NP-Informationen war Denis M. wegen Gewalttaten bereits in der Psychiatrie. Bei seinem Opa habe er dem Vernehmen nach Unterschlupf gefunden, weil er kein Geld hatte. Für Anwalt Fritz Willig ist es unverständlich, warum der Beschuldigte nicht nach der ersten Tat sofort in Gewahrsam genommen worden sei. Willig vertritt die Mutter als Nebenklägerin vor Gericht. Sein Vorwurf an die Polizei in Langenhagen: „Die zweite Tat hätte wohl verhindert werden können.“

Von Thomas Nagel