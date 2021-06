Hannover

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Wochenende in Hannover anscheinend eine 50 Jahre alte Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Das führte zu einem SEK-Einsatz und zur Verhaftung des Mannes.

Auf NP-Anfrage hieß es von der Polizei Hannover, dass die Frau am Sonntag zur Mittagszeit zur Polizei gekommen sei und meldete, dass sie am Samstagabend während eines Streits in einer Wohnung im Stadtteil Mittelfeld von einem ihr bekannten Mann „mit einer echt aussehenden Schusswaffe“ bedroht worden sei und sie die Bedrohung „als ziemlich ernst zu nehmen“ empfinde.

SEK muss ran

Da Schusswaffenbesitz vermutet worden ist, sei das Spezial Einsatz-Kommando (SEK) einbezogen worden, um noch am Sonntag die Wohnung des Mannes am Engelbosteler Damm im Stadtteil Nordstadt zu durchsuchen.

Haftrichter am Zug

Der Mann sei angetroffen worden, man habe eine echte Schusswaffe gefunden und ihn deshalb auch festgenommen. Der Mann soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob er in Untersuchungshaft kommt oder wieder frei gelassen wird.

Ein weiterer bei dem SEK-Einsatz in der Wohnung angetroffener Mann sei nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Kein Zusammenhang

Einen Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf einen Autofahrer am Donnerstag in der Innenstadt von Hannover besteht laut Polizei nicht.

Von Ralph Hübner