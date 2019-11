33-Jähriger mit Messerstichen schwer verletzt – Polizei sucht Frau

HANNNOVER

Die Polizei sucht Zeugen eines Straßenraubes in der Calenberger Neustadt, bei dem ein 33-Jähriger am frühen Mittwochmorgen an der Glockseestraße durch zwei unbekannte Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden ist. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr.

Opfer wird mehrfach mit Messer ins Bein gestochen

Der 33-jährige Hannoveraner war laut Polizei gegen 3.45 Uhr am Mittwochmorgen in Begleitung einer bislang unbekannten Frau, die er kurz zuvor kennengelernt hatte. Das Paar kam aus Richtung Ihme und ging eine Kopfsteinpflasterstraße zur Glockseestraße entlang. Plötzlich wurde der 33-Jährige von dem Männer-Duo angegriffen, das die Herausgabe seiner Wertsachen forderte. Einer der Täter setzte sich nach Polizeiangaben auf den Oberkörper des Mannes, während sein Komplize zeitgleich mit einem Messer in seine Beine einstach – mehrfach. Anschließend flüchtete das Räuberduo mit dem Smartphone des 33-Jährigen in die Lenaustraße. Auch die unbekannte Frau entfernte sich vom Tatort, teilte die Polizei weiter mit.

Unbekannte Begleiterin hat leicht dunklen Teint

Der alkoholisierte 33-Jährige suchte nach dem Raubüberfall ein nahe gelegenes Krankenhaus auf, in dem er seine schweren Verletzungen behandeln ließ. Aktuell befindet er sich noch immer im Krankenhaus. Die Frau, die der Mann zuvor kennengelernt hatte, ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank, hat einen leicht dunklen Teint und schwarze, gelockte, schulterlange Haare. Die hatte sie zu einem Zopf gebunden. Außerdem trug die Frau weiße Turnschuhe, eine schwarze Leggings sowie eine schwarze Jacke. Das Opfer schätzt die Frau auf etwa 22 bis 23 Jahre.

Täter sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben

Zu den beiden Tätern ist bislang bekannt, dass sie Deutsch mit Akzent sprechen. Einer der Männer hat einen hellen Teint, schwarze Haare und trug mutmaßlich eine helle Jacke. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, die vom Tatort verschwunden ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter Telefonnummer 0511 109 39 20 entgegen.

Von Andreas Voigt