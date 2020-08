Hannover

Das Filmen von Polizeieinsätzen mit dem Handy an sich ist nichts Schlimmes und kann hilfreich sein – wenn gewisse Grenzen dabei nicht überschritten werden. Eine 31-jährige Frau wollte solche Grenzen am Sonntagmorgen in Stöcken offenbar nicht akzeptieren, was auch an ihrem betrunkenen Zustand gelegen haben dürfte: Sie hatte 1,97 Promille.

Der eigentliche Grund des Einsatzes war verhältnismäßig harmlos: Eine 18-Jährige hatte sich gegen 6.30 Uhr in der Stadtbahn trotz mehrfacher Aufforderung standhaft geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Die Üstra rief die Polizei, und der Fahrer wartete an der Haltestelle „Stadtfriedhof Stöcken“ auf das Eintreffen der Beamten. Die konnten die 18-Jährige offenbar zum freiwilligen Verlassen der Bahn bewegen. „Sie war zwar verbal aggressiv, zeigte sich aber kooperativ“, so Polizeisprecher Martin Richter.

Anzeige

Auch Gespräche mitgeschnitten

Dennoch stießen die polizeilichen Maßnahmen bei einem anderen Fahrgast offenbar auf Widerspruch. Die 31-Jährige aus Garbsen stellte sich in die Tür der Stadtbahn, deren Weiterfahrt dadurch erneut erheblich verzögert wurde, und erklärte, alles mit ihrem Smartphone gefilmt zu haben – auch die Gespräche der Beamten mit der Jugendlichen. Handlungen zu filmen ist zwar legal, aber nur ohne Ton. Der Mitschnitt der Gespräche verstößt gegen das Persönlichkeitsschutzrecht.

Weitere NP+ Artikel

Da sie sich weigerte, sich auszuweisen, nahmen die Beamten die Frau mit aufs Revier, wo ein Atemalkoholtest gemacht wurde. Das Handy mit dem Video wurde beschlagnahmt. „Wir hoffen, auf die Daten zugreifen zu können, um sie auszuwerten“, so Richter. Diese Auswertung würde vermutlich durch das Landeskriminalamt erfolgen. Er sehe jedoch keinen Anhaltspunkt für ein fehlerhaftes Verhalten der Beamten. Erst vor einer Woche hatten Videoaufnahmen eines Großeinsatzes der Polizei im Hauptbahnhof zu Diskussionen über Polizeigewalt auch in Hannover geführt.

Beschimpft und unflätig beleidigt

Das Verhalten der Garbsenerin indes ließ weiter zu wünschen übrig. Statt zu gehen, legte sie laut Polizeibericht ihre Füße auf den Tisch im Wartebereich, warf Infobroschüren auf den Boden, beschimpfte die Polizisten als „Schlappschwänze“ und rief: „Ich ficke euch alle.“ Als die Ermittler sie aus dem Gebäude warfen, drückte sie durchgehend die Außenklingel des Reviers. Schließlich wurde ihr ein Platzverweis für den Bereich erteilt.

Während die 18-Jährige ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen Maskenpflicht und Mindestabstand erwartet, wird gegen die 31-Jährige ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes geführt.

Von Andreas Krasselt