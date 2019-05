Hannover/Elze

Die Ursache für das Feuer in einem Zweifamilienhaus in Elze (Wedemark) ist weiter unklar. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, können die Experten allerdings ausschließen, dass die Flammen vorsätzlich gelegt wurden. Den Schaden beziffern die Ermittler auf rund 300 000 Euro.

Im Einsatz: Die Feuerwehr kämpfte in der Straße Moorhestern gegen die Flammen. Quelle: Elsner

Rauchmelder des Gebäudes hatten am Donnerstag gegen 19 Uhr Alarm ausgelöst. Zu dem Zeitpunkt brannte es auf dem Dach des Wohnhauses an der Straße Moorhestern. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Allerdings wurde der Dachstuhl erheblich beschädigt. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.

Experten: Keine Brandstiftung

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben das Gebäude am Freitag erstmals begutachtet. Was die Flammen ausgelöst hatte, steht noch nicht fest. Die Ermittler können Brandstiftung als Ursache für das Feuer aber ausschließen.

In der kommenden Woche werden die Polizisten das Objekt erneut untersuchen, um die Ursache abschließend festzustellen.

Von bm