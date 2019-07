Hannover

3000 Kilometer in 30 Tagen mit dem Liegerad-Tandem – das haben sich Vater Christian Reinhardt (62) und sein Sohn David Reinhardt (35) in diesen Sommerferien vorgenommen. Am Freitag sind sie in Hannover gestartet. Die beiden hauptberuflichen Lehrer machen unter dem Motto „Aus 2 mach 1“ eine Benefiz-Radtour durch ganz Deutschland. „Seit 30 Jahren ist die Grenze zwischen ehemals DDR und BRD offen, das Thema kennt die Öffentlichkeit, es ist wirkungsvoll“, erklärt Vater Reinhardt die Wahl des Mottos. „Zusätzlich sind dann noch Vater und Sohn auf einem Fahrrad, nicht auf zwei Fahrrädern,“, erklärt er die Wahl des Tandems.

Nachsorge für Ex-Drogenabhängige

Hintergrund der Tour ist jedoch nicht die Grenzöffnung. Stattdessen soll auf die Nachsorge-Arbeit für ehemals Drogenabhängige durch Neues Land e.V. aufmerksam gemacht werden. „Das soll eigentlich die Hauptaussage sein, dass wir darauf hinweisen, hier gibt es ganz tolle Arbeit“, sagt Vater Reinhardt. Er hat vor 10 Jahren begonnen, ehrenamtlich für den Verein zu arbeiten und ist ein „Fan“ davon. Während der Tour sollen auch Spenden gesammelt werden. „Nachsorge wird eben auch nicht von der öffentlichen Hand bezahlt“, so Reinhardt. Der 62-jährige Hannoveraner ist vor sieben Jahren schon mal für den gleichen Zweck 6000 km an der Außengrenze von Deutschland langgeradelt.

Vater hat den Sohn motiviert

Bei der laufenden Tour hat er jetzt auch seinen Sohn David motiviert. „Ich freue mich auf die vielen verschiedenen Landschaften und Orte“, meint der 35-Jährige und ist schon gespannt. „Und auf die Begegnungen mit den Menschen“, ergänzt sein Vater. Die beiden freuen sich auch auf ihre gemeinsame Zeit.

Ihren ersten Stop haben sie nach ihrem Start in Hannover in Hilgermissen gemacht, Samstag geht es von dort nach Hepstedt. Jedes der 16 Bundesländer muss auf der Tour durchquert werden. „Diesmal haben wir es wirklich so gemacht, dass wir jede Tagestour geplant haben und jedes Quartier schon fix ist“, erklärt Vater Reinhardt. Dadurch haben auch andere die Chance, Etappen mitzuradeln und das Vorhaben zu unterstützen.

Spenden sind willkommen

Auch Spenden für die Benefiz-Tour sind willkommen, einen festen Betrag gibt es nicht. „Bei der letzten Tour, die Papa alleine gefahren ist, habe ich Gegenwind gespendet – weil ich gedacht habe, Gegenwind macht keinen Spaß auf dem Fahrrad, also muss das irgendwie belohnt werden“, scherzt David Reinhardt und hofft, dass viele es ihm gleichtun und besonders schlechtes Wetter die Spenden steigen lässt. „Das wird uns ermutigen, wenn wir mal wirklich schlechtes Wetter haben“, lacht Vater Reinhardt.

Wie kann ich die Benefiz-Tour unterstützen? Spenden für „aus 2 mach 1“ können an das Konto von Neues Land e.V. überwiesen werden. (SKB EFG Bad Homburg; IBAN DE94 5009 2100 0000 0340 02; Verwendungszweck: aus zwei mach eins). Wer mitradeln möchte findet die Touretappen unter www.neuesland.de/aus2mach1

